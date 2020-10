„Wir werden dieses Angebot in den nächsten Tagen annehmen“, gab Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher am Sonntag gegenüber dem ORF bekannt. Der Ablauf werde so sein, dass das Infektionsteam Erkrankungsbögen per Mail nach Wien übermittle, „und die AGES übernimmt dann von Wien aus die Erkrankungserhebung, wird also diese Personen anrufen“, so der Landessanitätsdirektor. Anschließend werden diese Erhebungen dem Vorarlberger Infektionsteam zur Verfügung gestellt.