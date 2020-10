Gerade einmal 13 Sekunden fehlten Leon Pauger am Ende beim Sprint-Europacup in Barcelona auf seinen zweiten Podestplatz. Mit Rang sechs lieferte der Bregenzer Shootingstar aber erneut eine absolute Topplatzierung. Den Sieg holt sich der Norweger Kristian Blummenfelt - zuletzt Zweiter beim Weltcup in Arzachena - vor dem Spanier JAvier Gomez Noya und seinem Landsmann Gustav Iden.