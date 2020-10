Die Türkei will im Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer weiter nicht nachgeben. Das Erkundungsschiff hätte bereits am Dienstag seine Mission südlich der griechischen Insel Rhodos beenden sollen, die Regierung in Ankara kündigte am Samstagabend jedoch an, dass das Explorationsschiff seinen Einsatz um rund eine Woche bis zum 4. November ausweiten werde.