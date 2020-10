Enorme Belastung für Mitarbeiter

In schwerer Schutzkleidung kümmerte sich das Personal um die Corona-Patienten, wendete die Kranken, während sie an der Beatmungsmaschine hingen, zig Schläuche in ihre Venen liefen. „Die Belastung für die Mitarbeiter war enorm“, sagt Guggenbichler. „Menschen, die schwer an Covid-19 erkranken, liegen im Schnitt drei bis vier Wochen auf der Intensivstation“, erklärt Wöll. Eine plötzliche Verbesserung gäbe es nicht. „An einem Tag geht es besser, am nächsten wieder schlechter“, fährt der Arzt fort. Das mache müde. Die Patienten, das Personal.