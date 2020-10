Nach den nächtlichen Tumulten in der Region Kampanien ist es in der Nacht auf Sonntag erneut zu gewaltsamen Protesten gegen die kürzlich verhängten Ausgangssperren gekommen. In Rom etwa randalierten Anhänger der rechtsgerichteten Gruppierung Forza Nuova gegen die Einschränkungen. Dabei wurden Sicherheitskräfte mit Knallkörpern angegriffen - die Polizei nahm in weiterer Folge sieben Personen fest.