Was für ein toller Erfolg für Österreichs große Mixed-Martial-Arts-Hoffnung Mathias Prehofer: Der 22-Jährige, der ob seines hohen Intellekts so gar nicht die gängigen Vorurteile über Kampfsportler bestätigen mag, hat seinen ersten großen Kampf im Rahmen der German MMA Championship durch K.o. in der dritten Runde für sich entschieden! Sein Gegner, der 21-jährige Deutsche Simon Wu war letztlich ohne Chance ...