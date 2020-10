„Noch einmal so eine Situation wie im Frühjahr mit Home-Learning und Home-Office schaffe ich einfach nicht mehr“, bringt die Mutter einer Volksschülerin in Taxham ihre Lage auf den Punkt. In den Herbstferien gibt die Salzburgerin ihre Tochter für zwei Tage in den Hort, zwei Tage ist das Mädchen bei ihrer Oma. „Sonst wüsste ich nicht, wie ich die Betreuung organisieren sollte“, meint die Betroffene.