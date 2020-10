Regen, gähnende Leere auf der Münchner Bundesstraße Richtung Freilassing und einige verirrte Jogger prägten am Samstagvormittag das Bild beim Grenzübergang Saalachbrücke in Liefering. Auch Polizisten waren an der deutschen Grenze während des „Krone“-Lokalaugenscheins nicht zu sehen. Seit Samstag ist die Reisewarnung aus dem Nachbarland und damit auch die Testpflicht für Grenzpendler aus Risikogebieten in Kraft.