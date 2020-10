Da zwei Bezirke (Stadt Salzburg und Lungau) aber bei der Corona-Ampel noch auf orange sind, gilt das Sportverbot in diesen Teilen nicht. Allerdings ist dies dennoch zu hinterfragen. Denn beispielsweise kann am Sportplatz in Bergheim (Flachgau) kein Fußballtraining stattfinden, aber nur knapp vier Kilometer weiter am ASV-Platz in der Plainstraße ist ein normale Übungseinheit möglich, weil dieser in der Stadt liegt.