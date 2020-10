Im ersten Jahr unter Cheftrainer Matt McIlvane verloren die Eisbullen bis zum Saison-Abbruch maximal zwei Spiele in Folge, ehe wieder voll angeschrieben wurde. In der neuen Saison folgten nun auf vier Startsiege drei Niederlagen. Mit dem 2:3 n. V. gegen Linz ergatterte man zumindest wieder einen Punkt. „Aber sieht man auf die Bilanz, ist klar, dass wir konkurrenzfähiger sein müssen“, will McIlvane nichts schönreden. Er sah Schwächen in der Organisation, in der Taktikumsetzung und sein Truppe auch nicht als Team spielen. „Es gibt sicher mehrere Gründe, wenn du nicht gewinnst. Das kann auch an mir liegen, ich muss in den Spiegel schauen“, räumt der US-Amerikaner ein. „Wir müssen zusammen einen Weg finden, um da rauszukommen.“ Die nächste Gelegenheit gibt es schon am Sonntag daheim gegen Bratislava, das Samstag Linz 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) schlug.