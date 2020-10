Hannes Androsch, der für ein Berufsheer gekämpft hat, beschrieb seine Bundesheer-Zeit so: „Alles grüßen, was sich bewegt, alles putzen, was sich nicht bewegt.“ Stehen Unterwürfigkeit und Dienen zu sehr im Vordergrund?

Es sind tatsächlich zwei Dinge, an die sich fast jeder negativ erinnert. Einerseits sich nicht wie ein Mensch behandelt zu fühlen und andererseits die Leerläufe. Dass man manchmal im Dreck liegt, an seine Leistungsgrenzen geführt wird und müde ist, dafür zahlen andere Leute ja viel Geld in sogenannten „Survival Camps“, also das ist okay. Wichtig wäre es, einen guten Ausgleich zwischen Hierarchie und Teamwork unter mündigen Bürgern zu finden. Es geht eben nicht darum, Menschen zu demütigen oder zu brechen, sondern ihnen ein sinnvolles Angebot zu machen. Das habe ich in meinen Filmen versucht herauszuarbeiten.