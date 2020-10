Keine Engpässe in Spitälern

In Bezug auf die Personalsituation in den Spitälern betonte der Krisenstab des Landes, dass diese stabil sei. Ausfälle würden den üblichen Ausfallsraten entsprechen. „Es gibt derzeit keine Engpässe“, teilte man mit. Die Gesamtausfälle der Krankenstände an den Spitälern in Oberösterreich lagen derzeit bei rund 4,7 Prozent, hieß es in der Stellungnahme.