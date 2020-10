Das wirkt sich beispielsweise auf einen Drogen-Prozess aus: So werden sich am Mittwoch vier Pinzgauer im Landesgericht Salzburg wegen Besitz, Handel und eben Schmuggel von Suchtgift vor den Richter treten. Neben dem Dealen von sieben Kilogramm Marihuana über einen längeren Zeitraum listet die Anklage auch 24 Schmuggelfahrten auf: alles Fahrten über das Deutsche Eck. Sechs der sieben Kilogramm Suchtgift sollen zwei der vier Angeklagten so in den Pinzgau gebracht haben: eine Lenkerin fuhr vor, die andere hinten nach – Einfuhr über die Grenze, Ausfuhr, und wieder Einfuhr. „Es handelt sich dabei um ein eigenes Verbrechen und gilt somit als strafverschärfend“, betont Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft.