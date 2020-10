Türkis-Grün will die Hacklerregelung abschaffen. Das ruft naturgemäß deren Initiatoren, FPÖ und SPÖ, auf den Plan - jedoch in ungewöhnlicher Eintracht: FPÖ-Klubchef Herbert Kickl will eine „Allianz“ mit der SPÖ, zumindest einmal für eine Sondersitzung zum Erhalt der Regelung. Die Roten sind nicht abgeneigt.