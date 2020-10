Fast 113.000 Impfdosen hat die Stadt an niedergelassene Ärzte verteilt, weitere 116.000 Ampullen sind bestellt. Aber wann kommen sie? „Die Hersteller liefern chargenweise. Im November sollten weitere Chargen eintreffen“, erklärt ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Kinder und Erwachsene über 65 Jahren erhalten spezielle, altersgerechte Impfstoffe. Gerade in diesem Bereich haben die Mediziner die Ampullen schon aufgebraucht, wie ein Schreiben eines Kinderarztes (siehe unten) an seine Patienten zeigt.