In voller Höhe holt sich die Stadt Salzburg ihren Anteil der „Gemeindemilliarde“ vom Bund ab. Der fördert Investitionen in allen Gemeinden. Auf die Landeshauptstadt entfallen Mittel in Höhe von rund 19,5 Millionen Euro. Die fließen zum Großteil in die Kinderbetreuung, aber auch in Sportstätten und den Straßenbau.