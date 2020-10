Unschludiges Mädchen rief Mutter an

Nach Meinung von Juristen sind die Privatdetektive bei Paula eindeutig zu weit gegangen, in dem sie das Mädchen bis zum Taubenmarkt verfolgt haben. „Wer seine Taschen nicht öffnen will, muss das auch nicht tun“, sagen die Juristen, „nur die Polizei hat bei dringendem Tatverdacht die Berechtigung, Taschen und Kleidung zu durchsuchen“. Aber wie soll das eine Schülerin wissen? Paula rief weinend ihre Mutter an.