„Meine Autorität wurde einfach so untergraben“

Hinter ihrem Rücken habe die Betreuerin und ihre Tochter Pläne ausgeheckt, wo die 12-Jährige am besten fremduntergebracht werde. „Zudem wurde meine Tochter über alle ihre Rechte detailliert aufgeklärt. Das hat meine Autorität untergraben“, erklärt die Tirolerin. Ihre Tochter sei gekommen und gegangen, wann sie wollte. „Laut Jugendamt durfte ich ihr nicht Hausarrest geben, da das Freiheitsberaubung gewesen wäre. Ich durfte sie nicht aus der Wohnung schmeißen, weil ich damit gegen die Obsorgepflicht verstoßen hätte. Und ich durfte sie nicht am Körper festhalten, denn sonst wäre das als Körperverletzung gewertet worden. Ich war wirklich machtlos“, so die Mutter.