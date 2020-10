Wenige Minuten vor dem Ende des dritten Freien Trainings in Portimao, zerstörte Sebastian Vettel einen Kanaldeckel in Kurve 14. Die Folge: Es lagen Teile auf der Strecke, das Training musste gestoppt werden und die Streckenarbeiter rückten zur Reparatur des Kanals aus. Dies nahm längere Zeit in Anspruch und führte zur einer Verschiebung des Qualifyings um rund 30 Minuten.