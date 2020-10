Der Hamburger SV gibt in der 2. deutschen Fußball-Liga weiter das Tempo vor. Am Samstag setzten sich die Hanseaten zu Hause gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers 3:1 durch und schafften damit den fünften Sieg im fünften Spiel. Nach 0:1-Rückstand drehten zwei Tore von Goalgetter Simon Terodde nach der Pause die Partie, in der Nachspielzeit traf auch noch Tim Leibold. Der Tiroler Lukas Hinterseer blieb auf der Ersatzbank.