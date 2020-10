Der Vorarlberger Biker hatte sich laut seinem Anwalt Dr. Christoph Eberle aus Lauterach ein Motorrad gekauft, auf dem mittels Plakette ein maximales Standgeräusch von 94 Dezibel angezeigt war. „Mein Mandant war daraufhin mit dem Motorrad in dem von der Lärmverordnung betroffenen Gebiet in Tirol unterwegs und ging davon aus, nicht gegen das Gesetz zu verstoßen“, erklärt Christoph Eberle. Ein Irrglaube: Der Vorarlberger wurde bei einer Kontrolle angezeigt. Kurios: In der Zulassung ist ein Standgeräusch von 97 Dezibel eingetragen.