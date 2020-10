Schon die feierliche Eröffnung mit Storchengeklapper und Froschkonzert als Hintergrundmusik am 1. Juni 1970 sorgte für Aufsehen. Denn außer dem damaligen Bundespräsidenten Franz Jonas reisten Prinz Bernhard der Niederlande und die spätere Königin Beatrix eigens an. Zuvor hatte der WWF mit der Stadtgemeinde das 1120 Hektar große Naturparadies erworben. „Die einst genutzte Landschaft wurde in eines der bedeutendsten Auenschutzgebiete Europas verwandelt. Wir blicken auf eine Erfolgsgeschichte zurück – von der ersten Brut des einst ausgestorbenen Seeadlers bis zur Ansiedlung von wild grasenden Konik-Pferden“, freuen sich die WWF-Idealisten Jurrien Westerhof und Natalia Razumovsky.