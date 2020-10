Heu, Äpfel, Karotten und ein großer Wassertank waren für die Elefantenkuh als Proviant bei der Übersiedlung dabei, die in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchterhaltungsprogramm (EEP) erfolgte, so der Tiergarten in einer Aussendung. „Drumbo“ lebte seit 1992 in Wien. In Dvur Kralove erwarten die 46-jährige Elefantenkuh zwei ebenfalls schon ältere Damen. „Wir freuen uns, dass ,Drumbo‘ in eine Gruppe kommt, die ihren Bedürfnissen im fortgeschrittenen Alter gerecht wird“, erklärte der Tiergartendirektor.