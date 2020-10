Berufsbild muss attraktiver werden

Neben zusätzlichen Studienplätzen müsse außerdem die Attraktivität des Landarztberufs erhöht werden. „Dafür gibt es gute Beispiele in Deutschland“, betont Landesrat Martin Eichtinger. So wird eine Landarztquote bei Studienplätzen ebenso gefordert wie Stipendien für künftige Landärzte und eine generelle Aufwertung für Allgemeinmediziner. „Sie sollten gleichgestellt mit anderen Fachärzten sein“, fordert Mikl-Leitner. Auch die Gesundheitskasse wird in die Pflicht genommen: Statt in deren Kassen sollen die Ersparnisse durch unbesetzte Kassenstellen künftig in einen eigenen Fonds zur Verbesserung der Situation in ländlichen Regionen fließen.