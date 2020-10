Die Familie Neustifter betreibt in Poysdorf ein Weingut, Restaurant und Hotel. „Die Krise hat uns selbst getroffen, vor allem im Hotel waren die Auswirkungen stark spürbar“, erzählt Juniorchefin Monika Neustifter. Der Betrieb versorgt nicht nur sich selbst mit Wein, sondern liefert auch an viele Kunden in der Gastronomie. „Über die Jahre haben wir mit vielen ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Da ist es nur natürlich, dass wir in Zeiten wie diesen mithelfen möchten“, sagt Karl Neustifter. Mit kreativen Ideen will man neue Gäste anlocken. Das Hilfspaket ist eine davon – denn natürlich machen die Neustifters damit Werbung für ihre Weine. Der Gratis-Karton kann vor allem kleinen Wirten in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten aber vielleicht wirklich helfen, die monatlichen Kosten gering zu halten. Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht.