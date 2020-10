Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einer dramatischen Lage in Tschechien: „Es ist unsere Verantwortung, nun in der zweiten Welle der Corona-Pandemie genauso schnell und unbürokratisch zu helfen wie in der ersten Welle, um Menschenleben zu retten.“ Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) dankte dem Roten Kreuz und dem Land Niederösterreich: „Wenn ein Nachbarland in einem Bereich besondere Unterstützung braucht, ist es für uns selbstverständlich, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu helfen.“