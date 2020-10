Schulen sollen so lang wie möglich offen bleiben

Die Bildungsreferenten der Bundesländer hatten am Freitag mit dem Ministerium vereinbart, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten. Vor allem die Pflichtschulen - also Volks- und Mittelschulen sowie die Unterstufen der Gymnasien - sollen demnach auch bei roter Ampel geöffnet bleiben. Sollten höhere Schulstufen in den Fernunterricht wechseln, sollen Maturaklassen weiter in den Schulen betreut werden.