Appell an Bevölkerung

Die Coronakrise zu meistern könne nur gelingen, wenn sich alle an die Hygiene- und Schutzmaßnahmen halten sowie ihre Kontakte reduzieren, sagte Forster. „Wir appellieren deshalb an die Tiroler, auf Zusammenkünfte zu verzichten, insbesondere im privaten Bereich - sei es im Rahmen des verlängerten Wochenendes, im Rahmen von Feiertagen oder zu Halloween“, so der Landesamtsdirektor abschließend.