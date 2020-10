Als Großhändler fing alles an

Das Familienunternehmen hatte vor 30 Jahren als Großhändler begonnen und verkauft seit 17 Jahren direkt an die Endkunden. Mit einem Lagerabverkauf wurde zu Beginn der 2000er-Jahre der Wandel in der Firma eingeläutet. „Ich hab’ in den Ferien im Lager gearbeitet“, erinnert sich Dominic Zimmer, der mittlerweile mit seinem Vater Klaus und Peter Koch die Fäden beim Mode- und Sportartikel-Händler in der Hand hält.