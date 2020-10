Die Inspiration habe sich Ökozentrum-Chef Gottfried Mair von den „Filzbäumen“ in Meran geholt, mittlerweile arbeiten über 100 Freiwillige an der Imster Premiere des „Kreativen Kunsthandwerkes“, einem 2500-Schritte-Rundgang in der Imster Innenstadt mit außergewöhnlichen Installationen Richtung Himmel. „Schulen, Vereine, verschiedene Institutionen, Firmen und Private werden Bäume und Lichtmasten ausschließlich mit Textilien dekorieren, ich bin vom Interesse überwältigt“, sprüht Mair fast über.