Warten auf „bessere Tage“

Der Frontmann der Band Sunrise Avenue - sie gab Ende des Vorjahres ihre Auflösung bekannt, die geplante Abschiedstour, die Mitte 2020 hätte starten sollen, wurde nun auf 2021 verschoben - hat sich in Quarantäne begeben. Es sei schwer, dieser Tage die Balance zu finden zwischen „safety first“ und „show must go on“. Doch alles, was er nun machen könne, sei „in der Netflix-Welt auf dem Sofa zu bleiben“ und „auf bessere Tage“ zu warten.