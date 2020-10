Die Polizei vermeldet einen Verkehrsunfall, der sich am Freitag in der Stadt Salzburg ereignete. Zwei Pkws prallten zusammen. Dabei wurde eine Lenkerin (48) schwer verletzt. Sie wurde mit Verdacht auf eine Armfraktur in das Unfallkrankenhaus gebracht. Der zweite Lenker (35) blieb unverletzt: Er hatte laut Alko-Test 1,1 Promille im Blut.