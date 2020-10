Vor dem Schlager hat Aich/Dob aber Personalsorgen! „Zurzeit stehen wir ohne Diagonalangreifer da. Unser Kanadier Passalent hat sich verletzt und muss an der Schulter operiert werden“, erzählt Steiner. Der Australier Fathers wurde von Manager Micheu wegen zu schwacher Leistungen heimgeschickt. Und Tröthann ist schwer am Knie verletzt. „Wir haben auch nicht mehr viele Wechselspieler und stellen uns gegen Graz auf ein sehr langes Match ein.“ In dem die Kadertiefe der Steirer ein entscheidender Vorteil sein kann...