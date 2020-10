Duda habe sich sofort in Quarantäne begeben, hieß es in der offiziellen Meldung. In Zusammenhang mit der Infektion des Staatsoberhauptes werden nun auch seine Mitarbeiter und jene Personen, mit denen er Kontakt hatte, unter Quarantäne gestellt. Am Freitag traf sich Duda noch mit der Tennisspielerin Iga Swiatek, dem Leiter des Büros des Premierministers, Michal Dworczyk, und besuchte auch den Bau eines provisorischen Krankenhauses im Nationalstadion.