Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag in Katsdorf zu einem Wohnhausbrand. Als die Polizisten eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Ein 50-jähriger Nachbar bemerkte gegen 0.20 Uhr durch sein Fenster das Feuer und informierte umgehend die Feuerwehr, die Nachbarn, die schlafenden Wohnhausbesitzer, 60 und 62 Jahre alt, sowie deren Enkelkinder, vier und sechs Jahre alt.