Die Haushalte bleiben weiter die größte Infektionsquelle des Coronavirus in Österreich - hier ist der Anteil an Neuinfektionen erneut angestiegen. Wie eine Clusteranalyse der AGES (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) zeigt, kam es in der Woche vom 18. Oktober aber auch zu einer leichten Häufung im Freizeitbereich sowie weiteren bedenklichen Fällen in Alten- und Pflegeheimen.