30 Kilo abgenommen

Begonnen hat er als übergewichtiger 13-Jähriger. Nachdem er 30 Kilo abgenommen hatte, konnte er es auch mit seinen drei älteren Brüdern aufnehmen. Fernziel ist der Titel in der ONE Championship, dem MMA-Marktführer in Asien. Den Fans dort würde sein Rippen-Tätowierung gefallen. Die zeigt Miyamoto Musashi, den stärksten Samurai aller Zeiten.