Appell für Mentlvilla

Ein Herzstück der Caritas ist auch die Mentlvilla in Innsbruck, in der drogenkranke Menschen versorgt werden. Durchschnittlich besuchten 2019 täglich 65 Personen die Tagesbetreuung. In der Notschlafstelle haben 60 Personen einen Platz gefunden - während des Lockdowns wurde diese zum Wohnbereich.