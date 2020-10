Die Gastgeber aus Wien waren die ganze Partie ebenbürtig, hielten das Spiel lange offen. Das 1:0 erzielten allerdings die Lieferinger. Nach einer traumhaften Kombination im Barcelona-Stil über Sesko und Adamu traf der Däne Kjaergaard (22.). Als kurz nach dem Wechsel Prass (48.) nach einem Abwehrfehler zum 2:0 abstaubte, schien die Partie entschieden. Sahanek (64.) konnte nach Oroz-Foul per Elfer zwar verkürzen, die Jungbullen ließen anschließend aber nichts mehr anbrennen, spielten die drei Punkte, trotz des jungen Altersdurchschnitts, routiniert wie alte Hasen nach Hause. Adamu erzielte in der Nachspielzeit per Heber das 3:1. Schon am Montag gehts in Grödig gegen Lafnitz weiter.