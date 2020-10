Beim Tennis-Erste-Bank-Open in der Wiener Stadthalle werden zumindest zwei weitere Österreicher neben Aushängeschild Dominic Thiem im Hauptbewerb vertreten sein. Nach Dennis Novak bekam mit Jurij Rodionov auch die aktuelle ÖTV-Nummer-drei eine Wild Card für die erste Runde. Die beiden internationalen Wild Cards gingen an den Weltranglistenersten Novak Djokovic sowie an den Italiener Jannik Sinner.