„Wir wollen nicht zulassen, dass die AG und die JUNOS in der ÖH-Exekutive tun und lassen können, was sie wollen. Um dies kurzfristig so gut wie möglich zu verhindern, haben wir entschieden eine Kandidatin für das Vorsitzteam zu stellen“, so die neue zweite stellvertretende Vorsitzende. In der AG zeigte man sich etwas überrascht von dieser Vorgehensweise.