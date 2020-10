Alexandra Schreiner führt die Vitalakademie in Klagenfurt. Sie hat das Verhalten der Kinder in den Corona-Monaten beobachtet. „Konflikte und Hyperaktivität nehmen zu, viele leiden an Gewichtszunahme“, sagt sie. Jugendliche seien auf der Suche nach dem Ich. „Sie brauchen in dieser Zeit dringend ihre Freunde. Das sei durch die Kontaktabnabelung schwierig.“