Und das mag auch sein. Allerdings geht es hier um Betriebsabläufe. Durch die Abstandsregeln haben wir sowieso schon weniger Tische als zuvor. Das heißt: Bereits ohne die Sperrstunde haben wir nicht mehr die Durchläufe, die wir brauchen, um auf einen rentablen Schnitt zu kommen. Durch die Vorverlegung der Sperrstunde können die wenigen Tische an einem Abend nicht mehr zwei Mal belegt werden. Müssen wir um 22 Uhr zusperren, kommt um 19.30 Uhr niemand mehr - gerade unter der Woche können viele Menschen früher gar nicht kommen. Und ein 5-gängiges Menü bekomme ich in der Zeit gar nicht durch. Oder sagen wir so: Man kann’s durchdrücken, dann geht aber jegliche Atmosphäre verloren. Und das ist der zweite und in meinen Augen wesentliche Punkt: Wir verkaufen nicht nur Essen. Wir verkaufen Lebensfreude, Stimmung, Ambiente. Jede Stunde würde uns etwas bringen. Leider aber wurden unsere Argumente vom Land nicht gehört.