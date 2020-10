Nicht-recycelbarer Müll verschifft

Foto- und Videomaterial und Aussagen deuten ferner darauf hin, dass der Händler in Asien entgegen der Vereinbarung gemischten nicht-recycelbaren Elektro-Plastikschrott erhielt, der deshalb auf einer Deponie landete. Das Verschiffen von gemischtem, also nicht-recycelbarem und mit Chemikalien belasteten Plastikmüll ist in alle Nicht-OECD-Länder seit 2019 verboten. Neben 28 Containern im Jahr 2020 wurden laut Unterlagen bereits 2019 mindestens elf Container mit Müll aus Österreich nach Malaysia verschifft.