In der Gastronomie bleibt die Maskenpflicht aufrecht, was aber ist neu?

Neu ist, dass ab Sonntag nach der Sperrstunde im Umkreis von 50 Metern um einen Betrieb kein Alkohol mehr konsumiert werden darf. „Das ist durchaus wirksam, um die Menge aufzulösen“, erklärt Hutter. Doch was bringt die 22-Uhr-Sperrstunde, die im Westen gilt? „Wenn man früher geht, hat man weniger Zeit, jemanden anzustecken“, sieht Hutter die Regel pragmatisch - und mahnt, nicht bei jeder Maßnahme sofort zu überlegen, wie man sie am besten umgehen kann. Der Mediziner spricht dabei die Verlagerung von Partys in den privaten Bereich an. „Es ist nun nicht die Zeit für Feiern“, sagt Hutter, „wir müssen die Zahlen senken, ansonsten haben alle massive Nachteile.“ Gemeint sind nicht nur die Hospitalisierungen, sondern auch der drohende Wegfall der Wintersaison, der zu mehr Kurzarbeit und zu mehr Arbeitslosigkeit führen kann.