Gottfried Grasser gibt weiter Vollgas! Der Motorsport-Teamchef des Grasser Racing Teams schmiedet bereits große Pläne für 2021. Neben dem ADAC GT Masters, das erst vor einer Woche am Red Bull Ring Station gemacht hat, wird der steirische Tausendsassa kommendes Jahr mit seiner Truppe auch in der GT World Challenge und in der amerikanischen IMSA-Serie starten. Zudem bastelt der Knittelfelder an einem möglichen Einstieg in die DTM. Ingesamt hat der steirische Rennstall weltweit 2021 gleich acht Lamborghinis am Start.