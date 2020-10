„Riskieren, die Kontrolle zu verlieren“

Am Freitag hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Dänemark mit 859 einen Rekordwert erreicht. 125 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt. 697 waren bis Freitag an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. „Wenn sich das Virus zu schnell verbreitet, riskieren wir, die Kontrolle zu verlieren“, so Frederiksen.