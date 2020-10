Größe der Exponate ist Herausforderung

Eine besondere Herausforderung sind die Werke des Schweizer Künstlers, weil sie meist sehr großformatig sind: „Wir brauchten große, 500 Kilo schwere klimatisierte Kisten für den aufrechten Transport, aber manche Arbeiten sind vier Mal sechs Meter groß, so dass sie nicht einmal mehr in einen Lkw passen. Diese Bilder mussten zusammengerollt werden, was besonders viele Strapazen für die Werke bedeutet. Wir mussten sie dann erst hier im Lentos wieder aufspannen.“