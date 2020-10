Alarmierende Nachrichten kommen aus Vorarlberg: Die Entwicklung bei der Zahl der Neuinfektionen haben „das Infektionsteam an seine Kapazitätsgrenze geführt“, hieß es am Freitagabend seitens des Landes. „Wir können in der nächsten Zeit nicht mehr den vollen Umfang der Kontaktnachverfolgung aufrechterhalten und müssen uns deshalb auf Hochrisikogruppen konzentrieren“, kündigte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) an.