„Bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist.“ Nein, diese düstere Prognose, mit der uns Bundeskanzler Sebastian Kurz am Abend des 30. März schockierte, hat sich Gott bzw. der Medizin sei Dank nicht bewahrheitet. Sehr wohl aber sein Satz: „Die Wahrheit ist, dass die schweren Zeiten noch vor uns stehen.“ Die Wintersaison etwa, leere Hotels zum Start der Herbstferien und kaum Aussicht auf Touristen, denn praktisch alle Länder, aus denen Wintersport-Touristen zu uns kommen, haben für Österreich Reisewarnungen verhängt. 2571 Corona-Neuinfektionen wurden am Freitag registriert, 18.266 sind derzeit aktiv mit Covid-19 infiziert.